Раньше два бензовоза в сутки, сейчас один на два часа. Огромный рост расход бензина зафиксировали в Касимовском округе

Огромный рост расход бензина зафиксировали в Касимовском округе Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рост расхода бензина в Касимовском округе зафиксировали местные власти. По словам главы администрации округа Иван Бахилова, если раньше на одну заправку приходилось два бензовоза в сутки, то сейчас бензовоз на два часа.

«Ну, конечно, тяжело. Тем более, сейчас пора отпусков. В соседних областях ситуация с бензином гораздо хуже. Мы сейчас ограничили количество отпускаемого бензина», - сказал чиновник.

Бахилов уверен, что в ближайшее время ситуация с топливом стабилизируется.

«На самом деле бензин в Рязанской области и в стране есть», - заключил глава администрации.