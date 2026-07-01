Изменились сроки отключения газа в Рязанской области

Газ в Шилове и еще 12 селах отключат на неделю

В Шиловском районе сократили сроки отключения газа. Вместо 18 дней жители 13 населенных пунктов останутся без топлива с 6 по 13 июля, сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

В списке: Шилово, Прибрежный, Южный, Борок, Березово, Тимошкино, Ибредь, Сасыкино (Молодежный), Желудево, Авдотьинка, Сановка и Петровка.

Ремонт на газораспределительной станции проведет «Газпром трансгаз Москва». Станцию отключат полностью, поэтому газ пропадет во всех населенных пунктах, которые от нее питаются. Работы нужны, чтобы найти и устранить дефекты в магистральном газопроводе - там уже случались нештатные ситуации. Специалисты хотят исключить риски аварий до холодов.

Ранее сообщалось о двух отключениях: с 6 по 23 июля и с 10 по 20 августа. Первое сократили на 10 дней. Второе, судя по всему, отменили.