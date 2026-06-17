Жителей Рязанской области предупредили о длительном отключении газа

В Шиловском районе на 18 дней отключат газ в 12 населенных пунктах.

В Шиловском районе с 6 по 23 июля отключат газ в 12 населенных пунктах, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Без топлива останутся поселок Шилово, поселки Прибрежный и Южный, села Борок, Березово, Тимошкино, Ибредь, Сасыкино (Молодежный), Желудево, Авдотьинка, Сановка и Петровка.

Причина - ремонтные работы на газораспределительной станции «Шилово». Их проведет «Газпром трансгаз Москва». Станцию полностью отключат, поэтому газ пропадет во всех населенных пунктах, которые от нее питаются.

Ремонт нужен, чтобы найти и устранить критические дефекты в магистральном газопроводе. Там уже случались нештатные ситуации - теперь их хотят исключить до холодов.

В объявлении указан максимальный срок работ. Специалисты обещают сделать все быстрее. Жителей просят перекрыть краны на газовых приборах.

Ранее администрация Шиловского района сообщала о двух отключениях: с 6 по 23 июля и с 10 по 20 августа. Тогда говорилось, что без газа останутся десять населенных пунктов. В новом списке - 12.