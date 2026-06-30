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НовостиПроисшествия30 июня 2026 9:54

«Нападали на приезжих почти год»: СК рассказал о рязанских неонацистах

СК раскрыл подробности преступлений рязанской неонацистской группировки
Источник:kp.ru
СК рассказал о преступлениях неонацистской группировки из Рязани.

СК рассказал о преступлениях неонацистской группировки из Рязани.

В Рязани завершился суд на шестью участниками неонацистского сообщества, подробности их преступлений раскрыло СУ СК России по Рязанской области.

Как установили следствие и суд, в 2023 году 18-летний парень, который увлекался запрещенными экстремистскими идеями, собрал группировку. К нему примкнули еще пять человек - трое из которых были несовершеннолетними. С июня 2023 по март 2024 года они выслеживали приезжих в разных районах Рязани и нападали на них. Мотив один - национальность и идеология (по данным УФСБ, представители леворадикальных движений – Ред.).

Следователи провели множество экспертиз, и все факты подтвердились. Суд признал их виновными: организатора отправили в колонию на 7 лет, трех его подельников - на сроки от 2 до 2 лет 8 месяцев. Еще двое отделались условными сроками.