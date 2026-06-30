Шесть участников неонацистской группы осуждены в Рязани

В Рязани осудили шестерых участников неонацистского сообщества.

В Рязани вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда в отношении шести участников неонацистского сообщества, сообщает УФСБ России по Рязанской области. Их противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ведомства.

По данным силовиков, фигуранты устраивали силовые акции против иностранцев и представителей леворадикальных движений по мотивам национальной и идеологической ненависти. Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел по статьям об организации экстремистского сообщества, хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в преступления.

Суд приговорил организатора группировки к 7 годам колонии общего режима, троих соучастников осудили на сроки от 2 до 2 лет 8 месяцев. Еще двое получили условные сроки с испытательным периодом 2 года.