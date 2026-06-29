Началось сооружение одной из крайних опор нового моста через Оку под Рязанью

Свежие кадры с площадки строительства моста через Оку. Фото: ryazan.gov.ru

Со стороны села Дядьково под Рязанью началось сооружение шкафной стенки нового моста через Оку. Это конструктивный элемент первой (крайней) опоры, разделяющий насыпь и пролетное строение — оно будет протяженностью 1,1 км, тогда как полная протяженность с подходами составит 5,8 км.

- Она (шкафная стенка) воспринимает нагрузки от пролетного строения и обеспечивает устойчивость переходной зоны моста, - поясняет областной минтранс.

Параллельно продолжается монтаж остальных монолитных опор мостового перехода. Рабочие также приступили к армированию межбалочных швов.

Строительная готовность объекта по состоянию на 29 июня оценивается в 24,3%. Генподрядчик задействует на нем свыше 250 человек, которые трудятся в две смены.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года планируется завершить основные конструкции будущей развязки со стороны спасской трассы. Ввод в эксплуатацию нового моста намечен на 2029 год.