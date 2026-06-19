Появились новые кадры строительства моста через Оку под Рязанью. Фото: mintrans.ryazan.gov.ru

Строительная готовность нового моста через Оку под Рязанью оценивается в 23,7%. Работы ведутся одновременно на обоих берегах с привлечением более чем 250 человек, отмечает минтранс региона.

На левом берегу, со стороны спасской трассы, продолжается строительство путепровода будущей развязки. Ее основные конструкции планируется завершить в текущем году.

На правом берегу, вблизи села Дядьково, подрядчик возводит и укрепляет бетонными плитами насыпь дороги. Началось устройство регуляционных сооружений — они пригодятся во время паводка, чтобы определенным образом направлять патоки воды.

Продолжается и возведение монолитных опор моста. Для очередной - русловой опоры №14 — специалисты подготавливают шпунтовое ограждение. Параллельно идет сооружение стапеля для продольной надвижки балок пролетного строения.