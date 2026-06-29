Суд по делу о коррупции экс-замгубернатора Никитина в Рязани сделали закрытым.

Рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя председателя областного правительства Артема Никитина в Рязани 29 июня продолжилось в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал прокурор, так как на заседании могли быть оглашены сведения, которые относятся к государственной тайне.

Артем Никитин обвиняется во взяточничестве на сумму 18,8 млн рублей и отмывании денег (или легализации имущества), полученных преступным путем. Как посчитало следствие, за вознаграждение экс-чиновник покровительствовал предпринимателю Максиму Амелину при получении подрядов на организацию различных мероприятий в 2021-2025 годах.