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НовостиПроисшествия29 июня 2026 9:46

Суд по делу о коррупции экс-замгубернатора Никитина в Рязани сделали закрытым

Пока это касается только заседания 29 июня, где затрагивалась гостайна
Источник:kp.ru
Суд по делу о коррупции экс-замгубернатора Никитина в Рязани сделали закрытым.

Суд по делу о коррупции экс-замгубернатора Никитина в Рязани сделали закрытым.

Рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя председателя областного правительства Артема Никитина в Рязани 29 июня продолжилось в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал прокурор, так как на заседании могли быть оглашены сведения, которые относятся к государственной тайне.

Артем Никитин обвиняется во взяточничестве на сумму 18,8 млн рублей и отмывании денег (или легализации имущества), полученных преступным путем. Как посчитало следствие, за вознаграждение экс-чиновник покровительствовал предпринимателю Максиму Амелину при получении подрядов на организацию различных мероприятий в 2021-2025 годах.