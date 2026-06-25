Откаты за праздники: бывшему зампреду рязанского правительства Артему Никитину зачитали обвинение

Начался суд о взятках на 19 млн над бывшим замгубернатора Артемом Никитиным.

В Рязани начался суд над бывшим заместителем председателя областного правительства Артемом Никитиным. Он обвиняется в получении взяток на сумму 18,8 млн рублей от предпринимателя Максима Амелина.

Амелин является ИП, учредителем и гендиректором ООО «Прожектор». Кроме того, как указано в обвинительном заключении, с ним аффилирован еще ряд предпринимателей — исполнителей по контрактам с учреждениями, которые курировал Никитин. Экс-управленцу вменяют, что он брал мзду за каждый подряд на проведение областных и городских мероприятий. Среди них разного рода форумы, праздники и фестивали, в том числе на Лыбедском бульваре и в Торговом городке, а также «Небо России». Коррупционная схема, как посчитало следствие, работала в 2021-2025 годах.

На вопрос о признании вины Никитин на первом заседании не ответил.