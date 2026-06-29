Чиновники рассказали, что будет со зданием закрывающегося детсада в Криушах

Школа в 50 метрах, отдельный вход и тихий час: чиновники объяснили перевод детей из детсада в Криушах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Освободившееся здание детского сада в селе Криуши будут использовать исключительно для социальных целей. В этом общественность заверила администрации Клепиковского округа. В настоящее время местные чиновники прорабатывают вопрос о создании в здании центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в видеообращении к губернатору Рязанской области Павлу Малкову родители, детсад в Криушах хотят закрыть для экономии бюджета, а их детей-дошкольников перевести в классы школы.

«Мы с этим категорически не согласны. Нельзя экономить на правах и базовых потребностях детей», - обратились к главе региона жители.

Чиновники уверены, что проблем с переводом детей не возникнет:

- школа расположена в 50 метрах от здания детского сада;

- для дошкольников (12 человек) выделили изолированное правое крыло школы с отдельным входом на первом этаже;

- в наличии будут спальня, игровая, раздевалка, медицинский кабинет, три туалетные комнаты, прачечная и два кабинета для персонала;

- организация тихого часа продумана: школьные звонки выведены в каждом кабинете отдельно и мешать детям не будут.