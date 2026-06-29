Под Рязанью закрывают новый детсад для экономии денег. Жители села записали обращение к губернатору

Новый детский сад закрывают в селе Криуши Рязанской области для экономии бюджетных денег.

В селе Криуши Клепиковского округа закрывают детсад. Всех детей переводят в помещения школы, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Такую информацию изложили местные жители в видеообращении к губернатору Павлу Малкову и правительству Рязанской области.

«Мы с этим категорически не согласны. Нельзя экономить на правах и базовых потребностях детей. Дошкольникам, а у нас одна разновозрастная группа, необходимы особые условия, которые должны соответствовать нормам и стандартам СанПиН», - говорится в обращении.

Родители не против «разумной оптимизации», но им непонятно, как размещение дошкольников в помещениях школы согласуется с санитарными, образовательными нормами.

Здание детского сада построили в Криушах после пожаров 2010 года.