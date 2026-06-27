Бензин на заправках в Рязани: что происходит, какая ситуация на сегодня. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, в Рязани и области продолжаются перебои с бензином на заправках. Сообщения рязанцы оставляют на страницах губернатора Павла Малкова в социальных сетях. Обычно на все претензии реагировало минэкономразвития Рязанской области, в выходные дни ответов от властей пока нет – никто не может официально сказать, что происходит сегодня с бензином в Рязани.

«Сейчас фиксируем значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин. Это происходит из-за создания искусственного ажиотажа и покупок топлива жителями впрок. Вследствие чего на заправках есть перебои с бензином. Ситуация находится на контроле», - официально заявляли власти днем ранее.

По ситуации с ценами на бензин в Рязани чиновники перенаправляют недовольных в ФАС.

«Если вам известны конкретные случаи необоснованного повышения цен, сообщить о них можно на горячую линию Федеральной антимонопольной службы по телефону: (499) 755-23-23 (доб. 062-105).