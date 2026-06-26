Нехватку бензина в Рязани объяснили чиновники минэкономразвития.

В Рязани зафиксированы перебои с бензином на заправках. В этом 26 июня призналось минэкономразвития Рязанской области. Чиновники объяснили, что происходит сегодня и сейчас с бензином в Рязани.

«Сейчас фиксируем значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин. Это происходит из-за создания искусственного ажиотажа и покупок топлива жителями впрок. Вследствие чего на заправках есть перебои с бензином. Ситуация находится на контроле», - официально заявили власти 26 июня, отвечая на одну из многочисленных претензий жителей региона.

О недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка ранее сообщило УФАС по Рязанской области со ссылкой на ФАС России.

По данным ведомства, антимонопольщики направили соответствующие письма 26 объединениям, которые занимаются продажей нефтепродуктов (подробнее).