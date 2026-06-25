Рязанское УФАС сообщило о предупреждении по ценам на топливо

Рязанское УФАС сообщило о проверке ФАС ценообразования на бензин.

О предупреждении о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка сообщило УФАС по Рязанской области со ссылкой на ФАС России.

По данным ведомства, антимонопольщики направили соответствующие письма 26 объединениям, которые занимаются продажей нефтепродуктов. Также служба анализируют ценообразование у компаний, продающих топливо независимым АЗС и аграриям.

Ранее ФАС уже пресекала попытки спекулятивных перепродаж топлива. «Авито» скрыл объявления о торговле бензином, Ozon и Wildberries заблокировали продажу автомобильного топлива.