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НовостиОбщество25 июня 2026 13:51

Рязанское УФАС сообщило о предупреждении по ценам на топливо

Ведомство направило письма 26 объединениям, торгующим нефтепродуктами
Источник:kp.ru
Рязанское УФАС сообщило о проверке ФАС ценообразования на бензин.

Рязанское УФАС сообщило о проверке ФАС ценообразования на бензин.

О предупреждении о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка сообщило УФАС по Рязанской области со ссылкой на ФАС России.

По данным ведомства, антимонопольщики направили соответствующие письма 26 объединениям, которые занимаются продажей нефтепродуктов. Также служба анализируют ценообразование у компаний, продающих топливо независимым АЗС и аграриям.

Ранее ФАС уже пресекала попытки спекулятивных перепродаж топлива. «Авито» скрыл объявления о торговле бензином, Ozon и Wildberries заблокировали продажу автомобильного топлива.