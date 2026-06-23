Рязанское УФАС сообщило о пресечении спекулятивных перепродаж топлива

Спекулятивные перепродажи топлива пресекают в России, сообщило рязанское УФАС.

О пресечении попыток спекулятивной перепродажи топлива на цифровых платформах, сообщило УФАС по Рязанской области со ссылкой на ФАС России.

По данным ведомства, «Авито» скрыл все объявления о торговле топливом до доработки правил в этой категории, а маркетплейсы Ozon и Wildberries запретили продажу автомобильного топлива - карточки товара блокируются на этапе модерации.

Антимонпольщики проверяют экономическую обоснованность стоимости нефтепродуктов, проводят проверки крупных нефтетрейдеров на оптовом, если имеются признаки сговора на торгах.

Против трех трейдеров ФАС возбудили дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Сотрудники ведомства выявили координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. Антиконкурентное соглашение позволяло им перепродавать бензин и дизтопливо по завышенным ценам и получать доход в особо крупном размере.