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НовостиОбщество26 июня 2026 14:27

Тариф на маршрутках №53 и №75 в Рязани изменится уже с 28 июня

Стоимость поездки снизится
Источник:kp.ru
Тариф на маршрутках №53 и №75 в Рязани изменится уже с 28 июня.

Тариф на маршрутках №53 и №75 в Рязани изменится уже с 28 июня.

Уже с 28 июня изменится стоимость проезда в маршрутках №53 (ДПР-5 -пос. Семчино) и №75 (Большая ул., 2а – Недостоево) в Рязани. Об этом известила городская администрация.

Если сейчас коммерческие перевозчики, работающие на нерегулируемом тарифе, берут по 45 рублей за поездку, то теперь упомянутые маршруты переводятся на регулируемый тариф — такой же, как у МУП «УРТ».

Поездка будет стоить:

- 35 рублей при безналичной оплате;

- 37 рублей при оплате наличными;

- 33 рубля при использовании Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК).

Ранее мэрия объявила закупку, намереваясь заключить контракт на перевозку по маршрутам №53 и №75 с 1 августа 2026 года по 30 ноября 2030 года. Этим контрактом будут утверждены, в том числе, и графики движения.