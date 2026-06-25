Маршруты №53 и №75 в Рязани начнут работать по контрактам и другому тарифу.

Объявлены тендеры на право осуществлять перевозки по маршрутам №53 и №75 в Рязани. Они проводятся в форме электронного аукциона с начальной ценой 28,5 млн и 25,5 млн рублей.

Срок действия контрактов — с 1 августа 2026 года по 30 ноября 2030 года. Плата за проезд в этот период будет взиматься по регулируемому тарифу (как в транспорте МУП «УРТ»):

- при оплате Единой цифровой картой жителя Рязанской области - 33 рубля;

- при безналичном расчете - 35 рублей;

- при оплате наличными - 37 рублей.

Контрактами утверждаются графики движения (выхода) транспортных средств) и сводное расписание отправления от остановочных пунктов. Как маршрутки № 53 (ДПР-5 -пос. Семчино), так и маршрутки №75 (Большая ул., 2а – Недостоево) по рабочим дням должны совершать 74 рейса в прямом и 80 в обратном направлении, по выходным — 57 и 63 соответственно.