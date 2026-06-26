«Местные ходят без зубов…» Жители посмеялись над новостью, что Рязанская область входит в число лидеров стоматологического туризма

Рязанцы посмеялись над новостью о лидерстве региона по стоматологическому туризму. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Новость о том, что Рязанская область входит в число лидеров стоматологического туризма в ЦФО не оставила равнодушными жителей региона. В докладе Банка России указано, что рост спроса формируют корпоративные программы ДМС, повышение интереса к диагностике, а также «значительный прогресс государственных медицинских услуг».

Однако жители Рязанской области и гости региона скептически отнеслись к этой новости. На дзен-канале КП-Рязань они поделились своим опытом и мыслями по поводу «стоматологического туризма»:

«Живу в Московской области. В 2025 году была на даче в Рязанской области, пришлось лечить зуб. Результатом довольна, но цены практически одинаковые – плюс-минус 1 тысяча рублей. Суть "стоматологического туризма"… это дачный сезон, не думаю, что кто-то специально едет в Рязань лечиться», - написала жительница соседнего региона.

«Из-за этого туризма и стоимость стоматологической помощи резко увеличилась! И чем же козыряет Рязанская область? Местные ходят без зубов…» - отреагировал один из рязанцев.

«Не лукавьте, вы хоть в курсе цен? Вы знаете, какие цены в частных клиниках: сколько поставить пломбу, депульпировать, удалить зуб, а также поставить импланты?.. А записаться в государственную клинику - фантастика!» - прокомментировал еще один рязанец.