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НовостиОбщество26 июня 2026 8:44

Рязанская область входит в число лидеров стоматологического туризма в ЦФО

Пациенты из соседних регионов все чаще выбирают рязанские клиники
Источник:kp.ru
Пациенты едут в Рязань за красивой улыбкой из соседних областей

Пациенты едут в Рязань за красивой улыбкой из соседних областей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Рязанская область вошла в число наиболее востребованных направлений для поездок туристов за стоматологическими услугами. Об этом сообщается в докладе Банка России.

В регион регулярно приезжают пациенты из соседних субъектов. Объясняют это «прогрессом государственных медицинских услуг, особенно в Москве и Московской области», что заставляет частников искать новые методы привлечения клиентов. Основной упор делается на цифровизацию: внедряются онлайн-сервисы записи, дистанционный мониторинг состояния пациентов и другие технологичные решения.

Участники рынка выделяют три ключевых фактора роста спроса на медуслуги: повышение внимания граждан к своему здоровью, расширение программ добровольного медицинского страхования, а также доступность телемедицины.