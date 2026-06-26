Рязанская область входит в число лидеров стоматологического туризма в ЦФО

Пациенты едут в Рязань за красивой улыбкой из соседних областей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Рязанская область вошла в число наиболее востребованных направлений для поездок туристов за стоматологическими услугами. Об этом сообщается в докладе Банка России.

В регион регулярно приезжают пациенты из соседних субъектов. Объясняют это «прогрессом государственных медицинских услуг, особенно в Москве и Московской области», что заставляет частников искать новые методы привлечения клиентов. Основной упор делается на цифровизацию: внедряются онлайн-сервисы записи, дистанционный мониторинг состояния пациентов и другие технологичные решения.

Участники рынка выделяют три ключевых фактора роста спроса на медуслуги: повышение внимания граждан к своему здоровью, расширение программ добровольного медицинского страхования, а также доступность телемедицины.