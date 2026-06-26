На 30 июня запланировано массовое отключение горячей воды в рязанской Горроще.

Согласно ранее опубликованном МУП «РМПТС» графику, на 30 июня запланировано массовое двухнедельное отключение горячей воды в рязанской Горроще. Оно должно затронуть 120 объектов, из которых 104 — это жилые дома.

В список стоит заглянуть жителям улиц Гагарина, Гоголя, Ленинского Комсомола, 6-я, 7-я и 9-я Линий, Островского, Стройкова, Татарской, Черновицкой, Шевченко, проездов Гоголя и Островского.

Также в список вошли детсады 71, 80, 81, 85, 87, 88, 99, школы 19, 34, 42, роддом №2 и другие объекты.

Отключение горячей воды с 30 июня по 13 июля

Жилые дома

- Гагарина ул., 73, 73 к.1, 75, 81, 81 к.1, 83, 83 А, 85, 87, 160/2;

- Гоголя проезд, 2, 3, 4 А, 7;

- Гоголя ул., 34/6, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 к.1, 54, 56, 58/9;

- Ленинского Комсомола ул., 83, 85, 87;

- 6-я Линия ул., 8, 10;

- 7-я Линия ул., 5, 7;

- 9-я Линия ул., 18 к.1, 3 А;

- 10-я Линия ул., 39;

- Островского проезд, 4, 24 к.1;

- Островского ул., 23/2, 24/1, 26, 26/1, 27, 27 к.1, 28, 29, 30/9, 31, 31 к.1, 32/14, 33, 34, 34 к.1, 35/11, 36, 36 к.1, 37/16, 38, 38 к.1, 39, 40, 40 к.1, 41, 42, 43, 45;

- Стройкова ул., 63/73, 65, 65 к.1, 67, 67 к.1, 69, 69 к.1, 71, 84 к.1, 84 к.2, 88 к.1, 90, 92, 94/41;

- Татарская ул., 87;

- Черновицкая ул., 1/77, 10, 12, 13, 18, 2/79, 20, 22/46, 3, 3 к.1, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, 6, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 7, 7 к.1;

- Шевченко ул., 76 к.1, 95.

Учреждения

- Детские сады, № 71, 80, 81, 85, 87, 88, 99;

- Школы, № 19, 34, 42;

- Роддом № 2;

- Дворец молодежи.

Адм. здания

- Шевченко ул., 93;

- Полетаева ул., 29 а;

- Гоголя проезд, 6;

- Островского ул., 51 А.

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