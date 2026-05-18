Горожанам сообщили, где в Рязани отключат горячую воду в июне 2026 года. В опубликованном МУП «РМПТС» графике 382 жилых дома, 27 детсадов, 12 школ, восемь медучреждений и другие объекты.

Полный график отключения горячей воды на июнь 2026 года

Всего в списке содержатся 460 адресов. При этом больше всего объектов останутся без ГВС в период со 2 по 15 июня (108 адресов) и с 30 июня по 13 июля (120 адресов).

Сроки могут измениться

Отключения связаны с планово-профилактическими работами по подготовке к следующем отопительному сезону.

«Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города», - предупреждает РМПТС.