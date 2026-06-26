В Рязани прощаются с создателем хлебного бренда «Лесок» Ильей Сафроновым

Прощание с Ильей Сафроновым – бывшим председателем Совета Рязанского районного союза потребительских обществ, создателем хлебобулочного бренда «Лесок» началось в Солотче.

Как ранее анонсировала администрация Рязанского округа, попрощаться с Ильей Сафроновым можно 26 июня у дома №15 по улице Коммунальной в Солотче с 09:00, а также в Соколовке у дома №2 по улице 2-я Прудная (потребительское общество «Сокол») с 10:15.

Церемония отпевания пройдет в церкви на Новогражданском кладбище.

О смерти почетного гражданина рязанского района Ильи Сафронова стало известно 25 июня. Он посвятил потребительской кооперации более 50 лет.