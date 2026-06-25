Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 14:55

Умер создатель рязанского хлебобулочного бренда «Лесок» Илья Сафронов

Он более 50 лет работал в потребительской кооперации и был награжден орденом Трудового Красного Знамени
Источник:kp.ru
В Рязанском округе умер создатель хлебобулочного бренда «Лесок» Илья Сафронов.

В Рязанском округе умер создатель хлебобулочного бренда «Лесок» Илья Сафронов.

Скончался экс-председатель Совета Рязанского районного союза потребительских обществ, заслуженный работник торговли РФ Илья Максимович Сафронов, сообщает администрация Рязанского округа. Ему было 75 лет.

Почетный гражданин Рязанского района посвятил потребительской кооперации более 50 лет. До последних дней он продолжал активно работать и курировать подведомственные организации.

«Хлебобулочная продукция под брендом «Лесок», которая пользуется популярностью среди жителей Рязанского округа и Рязани - результат его многолетнего профессионального труда», - говорится в некрологе.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким покойного.