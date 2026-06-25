Выбраны объекты благоустройства в Рязани и области в 2027 году

Оглашены результаты голосования за объекты благоустройства в 2027 году. Участие в нем приняли свыше 132 тысяч жителей Рязанской области.
В Рязани финансирование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» получат:
- зеленая зона вдоль реки Павловка на Михайловском шоссе, у домов 93 и 93к1;
- зеленая зона в микрорайоне Недостоево (в предыдущий раз победила она же);
- зеленая зона с каскадом прудов в районе дома 42 по улице Новоселов;
- Лесопарк.
Отдельно шел выбор общественного пространства в поселке Солотча — там победил пляж у Лысой горы.
Всего же во всех округах (районах) Рязанской области планируется благоустроить 32 объекта.