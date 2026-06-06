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НовостиОбщество6 июня 2026 11:01

Площадь нового Воскресенского сквера в Рязани составит 26,6 тыс. кв.м

Работы за 37 млн рублей должны завершиться до 15 августа
Источник:kp.ru
Площадь нового Воскресенского сквера в Рязани составит 26,6 тыс. кв.м.

Площадь нового Воскресенского сквера в Рязани составит 26,6 тыс. кв.м.

В Рязани с привлечением федеральных средств идет благоустройство Воскресенского сквера в микрорайоне Недостоево. Площадь нового общественного пространства составит 26,6 тыс. кв.м, сообщает Рязанская городская Дума.

4 июня на месте прошла встреча с участием местных жителей, депутатов, представителей администрации областного центра. Там озвучено, что на 2026 год запланированы работы общей стоимостью 37,2 млн рублей (изначально выделено 47,4 млн). Завершиться они должны до 15 августа.

В сквере появится освещение и видеонаблюдение, будут установлены лавочки с урнами, детская и спортивная площадки, проложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки, выполнено озеленение.

Фото: www.rgdrzn.ru

Фото: www.rgdrzn.ru