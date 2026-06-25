Жителям Горрощи разъяснили, как спасти их неаварийные дома от сноса при КРТ

В администрации Рязани уточнили, как неаварийные дома исключить из плана новой застройки.

Администрация Рязани разъяснила порядок действий жителей микрорайона Горрощи, которые не хотят участвовать в комплексном развитии территории. Речь идет о территории площадью 60,3 га в границах улиц Шевченко, 2-й Линии, 3-го Мопровского переулка, Высоковольтной, Проф. Никулина, Чкалова, Весенней и Новопавловской.

Местная жительница пожаловалась на странице губернатора в соцсети, что собственников неаварийных домов якобы «продали вместе с землей» без их согласия.

В мэрии пояснили, что информация о проекте была своевременно опубликована. Жителям неаварийных домов предлагалось провести собрания и решить, хотят ли они участвовать в проекте. Срок подачи протоколов был установлен до 12 мая, однако ни одного предложения не поступило.

Несмотря на то, что предварительный список домов уже сформирован, у собственников есть возможность исключить свой дом из плана КРТ. Для этого необходимо провести общее собрание и получить согласие не менее трети собственников. Протокол собрания нужно предоставить в администрацию до утверждения плана застройки территории.