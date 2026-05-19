На 60 гектарах в Рязани планируется снести 88 домов под новую застройку

Дома в квартале улиц Высоковольтной, Весенней и 3-го Мопровского переулка уже опустели и ждут сноса.

Договор о “комплексном развитии” планирует заключить администрация Рязани в отношении территории площадью 60,3 га. Она расположена в границах улиц Шевченко, 2-я Линия, 3-й Мопровский переулка, Высоковольтной, Проф. Никулина, Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Новопавловской.

Смотреть схему в большом разрешении.

К документу прилагается перечень объектов капитального строительства, которые подлежат сносу. В нем 88 адресов:

- пер. 3-й Мопровский, 8, 10, 44, 46, 48, 48 к.1, 50, 52, 54;

- пр-д 3-й Новопавловский, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21;

- пр-д 4-й Новопавловский, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13/50, 15/39, 17;

- пр-д 5-й Новопавловский, 5, 7, 9;

- ул. 2-я Линия, 25/38, 27, 29, 29а;

- ул. 5-я Линия, 58, 68, 70/25, 73/54, 75/1;

- ул. 7-я Линия, 35/15, 44/13;

- ул. Весенняя, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27/46, 28, 28а, 30/48, 51 к.1, 55а;

- ул. Высоковольтная, 17, 23, 23 к.1;

- ул. Шевченко, 40, 42а, 44, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66/42, 68/33, 70, 72, 74.

Фактически речь идет о новой застройке вместо сложившейся. Например, дома №8, 10, 50, 52 и 54 в 3-м Мопровском переулке - это жилые двухэтажки 1951-1957 годов постройки, тогда как дома №44, 46, 48 уже расселены, а дома на 3-м, 4-м и 5-м Новопавловских проездах - это сплошь частный сектор.

Максимальную высоту будущих новостроек мэрия определила в 28 этажей. Предельная площадь квартир - 382 000 кв.м. Под озеленение должно выделяться не менее 8% территории.

“При разработке документации (...) предусматривается размещение (строительство/реконструкция) детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ”, - прописала горадминистрция.

Но вместо конкретных обязательств пока устанавливается норматив: для детских садов — 40 мест на 1 тыс. жителей, для школ — 100 мест на 1 тыс. жителей. Считаться это будет, по всей видимости, с учетом существующих учреждений.

Договор о комплексном развитии территории будет заключен по результатам торгов. Предельный срок его реализации составит 12 лет.