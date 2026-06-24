Вырубку в Павловской пойме Рязани прокомментировала мэрия. Фото: подписчики сообщества vk.com/erarzn

Мэрия распространила комментарий по поводу вырубки зеленых насаждений в месте слияния рек Павловки и Плетенки в Рязани. По словам чиновников, «сейчас там проводится санитарная прочистка от сорной поросли». До этого от местных жителей поступила информация о валке деревьев.

Участок в районе Михайловского шоссе, на котором ведутся работы, прилегает к строящемуся ЖК «Ривер парк» - многоэтажные дома там возводит компания «РП Строй 57».

«В 2025 году с застройщиком был заключен договор аренды на благоустройство прилегающего участка, включающее размещение малых архитектурных форм», - сообщила горадминистрация постфактум.

Представители мэрии побывали на месте и заверили, что работы ведутся в разрешенных границах и проход вдоль реки останется свободным.