Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 7:08

В месте слияния Павловки и Плетенки в Рязани вырубили деревья

Застройщик возводимого рядом ЖК назвал это «расчисткой хаотичного подлеска»
Источник:kp.ru
В месте слияния Павловки и Плетенки в Рязани вырубили деревья. Фото: подписчики vk.com/erarzn

В месте слияния Павловки и Плетенки в Рязани вырубили деревья. Фото: подписчики vk.com/erarzn

В месте слияния рек Павловка и Плетенка в Рязани со стороны Михайловского шоссе произошла вырубка деревьев. Получив сигнал от местных жителей, «Экологический рязанский альянс» опубликовал фотографии в соцсетях.

Рядом с местом проведения работ ведется строительство ЖК «Ривер Парк». На официальном сайте объекта застройщик 17 июня заявил, что провел «масштабную уборку», избавился «от многолетних зарослей, колючей крапивы, бурьяна и диких кустарников» и «расчистил хаотичный подлесок».

Но не все смотрят на происходящее так же. Авторы обращения к экоактивистам назвали это «варварской сплошной вырубкой».

Кстати, одним из победителей голосования за благоустройство с привлечением средств из федерального бюджета в 2027 году власти уже назвали зеленую зону вдоль реки Павловка на Михайловском шоссе. Идет ли речь об упомянутом участке или нет — предстоит уточнить.

Застройщик заявил, что "расчистил хаотичный подлесок". Фото: подписчики vk.com/erarzn

Застройщик заявил, что "расчистил хаотичный подлесок". Фото: подписчики vk.com/erarzn