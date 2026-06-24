В месте слияния Павловки и Плетенки в Рязани вырубили деревья. Фото: подписчики vk.com/erarzn

В месте слияния рек Павловка и Плетенка в Рязани со стороны Михайловского шоссе произошла вырубка деревьев. Получив сигнал от местных жителей, «Экологический рязанский альянс» опубликовал фотографии в соцсетях.

Рядом с местом проведения работ ведется строительство ЖК «Ривер Парк». На официальном сайте объекта застройщик 17 июня заявил, что провел «масштабную уборку», избавился «от многолетних зарослей, колючей крапивы, бурьяна и диких кустарников» и «расчистил хаотичный подлесок».

Но не все смотрят на происходящее так же. Авторы обращения к экоактивистам назвали это «варварской сплошной вырубкой».

Кстати, одним из победителей голосования за благоустройство с привлечением средств из федерального бюджета в 2027 году власти уже назвали зеленую зону вдоль реки Павловка на Михайловском шоссе. Идет ли речь об упомянутом участке или нет — предстоит уточнить.