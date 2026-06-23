Шесть стобалльников! Семья рязанских педагогов готовит гениев ЕГЭ, а губернатор благодарит лично

На двоих у супругов Егоровых более 70 лет педагогического стажа. В этом году Ирина подготовила двух стобалльников, а в 2024 Юрий – сразу четырёх. Фото: МБОУ «Школа №68», МБОУ «Гимназия № 2».

Рязанские педагоги – супруги Егоровы – за последние годы подготовили сразу шесть стобалльников. В этом году два ученика школы № 68 получили высший балл на ЕГЭ по математике. И за блестящими результатами ребят стоит учитель алгебры и геометрии Ирина Егорова.

Для неё этот успех не случайность, а итог 34 лет непрерывного труда у доски. Она является Заслуженным учителем России и выпускницей Рязанского пединститута.

Ирина Егорова из педагогической династии. Её мама всю жизнь отдала математике в школе №19, а папа готовил будущих математиков уже в институте.

Впрочем, 100-балльники – для семьи Егоровых уже привычный показатель. Супруг Ирины, Юрий, который преподает физику и астрономию в гимназии № 2, годом ранее установил настоящий рекорд. В 2024 году сразу четыре его выпускника получили на ЕГЭ максимальные 100 баллов! Педагогический стаж Юрия – 36 лет, и он тоже носит почётное звание Заслуженного учителя.

Такая синхронность в работе двух педагогов не осталась незамеченной на самом высоком уровне. Губернатор Рязанской области лично поблагодарил Ирину Егорову за труд, терпение и ту самую веру в ребят, которая помогает им покорять вершины точных наук.