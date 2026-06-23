На ЕГЭ-2026 по математике сто баллов получили сразу 11 рязанских выпускников

В Рязанской области подведены итоги единого государственного экзамена по математике профильного уровня. Сразу 11 ребят справились с работой на максимальные 100 баллов.
В списке стобалльников:
– Анастасия Балашова (школа № 63);
– Анна Волкова и Тимур Самылкин (школа № 68);
– Артем Гришин (школа № 47);
– Елизавета Обидина (школа № 3);
– Евгений Осокин (школа № 15);
– Михаил Парфенов (школа № 72);
– Ярослав Сотников (многопрофильная школа № 17);
– Софья Струтинская (лицей № 4);
– Александр Филимончев (лицей № 52);
– Егор Шалин из Касимовской школы № 3.
Особого внимания заслуживает работа педагога школы № 68 Ирины Егоровой – она подготовила сразу двух стобалльников. Примечательно, что двумя годами ранее её супруг Юрий Егоров, учитель физики гимназии № 2, воспитал четырёх выпускников, получивших высший балл.
Губернатор поздравил школьников, их родителей и учителей, отдельно поблагодарив Ирину Егорову за труд, терпение и веру в учеников.