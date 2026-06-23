На ЕГЭ-2026 по математике сто баллов получили сразу 11 рязанских выпускников

Высшие результаты по математике профильного уровня показали ученики 9 рязанских школ и школы №3 Касимова. Фото: https://vk.com/pv.malkov

В Рязанской области подведены итоги единого государственного экзамена по математике профильного уровня. Сразу 11 ребят справились с работой на максимальные 100 баллов.

В списке стобалльников:

– Анастасия Балашова (школа № 63);

– Анна Волкова и Тимур Самылкин (школа № 68);

– Артем Гришин (школа № 47);

– Елизавета Обидина (школа № 3);

– Евгений Осокин (школа № 15);

– Михаил Парфенов (школа № 72);

– Ярослав Сотников (многопрофильная школа № 17);

– Софья Струтинская (лицей № 4);

– Александр Филимончев (лицей № 52);

– Егор Шалин из Касимовской школы № 3.

Особого внимания заслуживает работа педагога школы № 68 Ирины Егоровой – она подготовила сразу двух стобалльников. Примечательно, что двумя годами ранее её супруг Юрий Егоров, учитель физики гимназии № 2, воспитал четырёх выпускников, получивших высший балл.

Губернатор поздравил школьников, их родителей и учителей, отдельно поблагодарив Ирину Егорову за труд, терпение и веру в учеников.