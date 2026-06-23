«Театры придумали для забывших Бога»: рязанский епископ Питирим процитировал святителя Феофана

Епископ Питирим процитировал Феофана Затворника о театрах и художественной литературе.

О вреде театров и художественной литературы для верующих людей напомнил епископ Скопинский и Шацкий Питирим, процитировав святителя Феофана Затворника.

«Святитель Феофан говорил, что вообще не нужно посещать театры. Их придумали для тех, кто забыл Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. Театры и художественная литература - это величайшее зло для мира. Театры появились под влиянием Запада. И художественная литература, которой мы сейчас гордимся, тоже формировалась под влиянием Запада», - отметил владыка.

По словам священнослужителя, увлечение Западом у нас [в России?] на первом месте.

«Мы сейчас даже боимся говорить о том, что нельзя посещать театры, смотреть фильмы, читать художественную литературу. Если мы будем это говорить, ссылаясь на святителя Феофана, нас объявят безумцами. Он говорил, что грех безбожия настолько страшен, что таких людей нужно сажать в тюрьму. Если не сделать этого, будут страшные события».

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