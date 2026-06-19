«Благодарите Аллаха за каждый прожитый день»: в Ханской мечети Касимова прошла проповедь муфтия Дамира Мухетдинова

В Ханской мечети Касимова Рязанской области прошла проповедь. Фото: Московский исламский институт.

В Ханской мечети Касимова Рязанской области прошла пятничная проповедь муфтия Дамира Мухетдинова. Первый зампредседателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского института напомнил прихожанам о главных ценностях Ислама.

«Мы собрались в этом храме, который государство вернуло нам после долгих десятилетий, когда здесь был музей. Никто не мог прийти сюда и сделать земной поклон, прочитать азан [призыв к молитве], прочитать Коран. Хвала Аллаху, государство помогает отреставрировать эту мечеть, тем самым воздавая справедливость.

В своей проповеди муфтий призвал братьев по вере благодарить Аллаха за каждый прожитый день и обязательно приходить в мечеть на пятничную молитву.

«За все благодарите Аллаха, за каждый прожитый день. У нас есть возможность пить хорошую воду, принимать душ, пить кофе, пойти на работу и получить за это зарплату. Многие люди лишены этих каждодневных возможностей. Поэтому берегите Ислам, берегите мечети, это дом Аллаха. Мечеть - это украшение людьми. Если вы, верующие люди, проживающие в Касимове, не будете ходить на джумуа [коллективный пятничный намаз], будете пропускать, а имам будет с двумя-тремя людьми. Вы думаете, мечеть будет пустая? В мечети будут ангелы, джинны, но каждый из нас будет спрошен, почему ты попустительствовал намазом? Почему не нашел причин найти время для главного намаза», - сказал в проповеди Дамир Мухетдинов.