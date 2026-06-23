Поселок станции Летники официально ликвидировали в Рязанской области

Поселок при станции Летники исключили из реестра в Рязанской области. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

В Клепиковском округе упразднили поселок станции Летники. Соответствующее постановление 19 июня 2026 года подписал губернатор Павел Малков.

Поселок исключили из административно-территориального устройства Рязанской области.

Поселок станции Летники входил в состав Екшурского сельского поселения и располагался в 4 км от райцентра - города Спас-Клепики. Станция возникла в 1898 году на Владимирской узкоколейной железной дороге. Население здесь не учитывалось с 2002 года.

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