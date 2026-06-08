Еще один населенный пункт может исчезнуть с карты Рязанской области

Поселок обезлюдел десятилетия назад. Фото: Юлия АЛЕХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Клепиковского района рассматривает вопрос об упразднении поселка станции Летники. Причина - отсутствие постоянно проживающих граждан, какой-либо хозяйственной или производственной деятельности, объектов капитального строительства и инфраструктуры.

«В связи с отсутствием фактов использования территории посёлка» – отмечено в сообщении.

Власти пояснили, что такая мера предусмотрена законом для оптимизации административно-территориального устройства и актуализации данных госреестра. Если решение будет принято, поселок официально перестанет существовать.

Поселок станции Летники пока еще входит в состав Екшурского сельского поселения и расположен в 4 км на восток-юго-восток от города Спас-Клепики. Станция возникла в 1898 году на Владимирской узкоколейной железной дороге. Население здесь не учитывалось с 2002 года.