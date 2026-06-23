Причину платного входа в автогородок объяснила мэрия Рязани

Власти Рязани назвали платный вход в автогородок временной мерой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Рязани ответила на жалобу жителя о платном входе в детский автогородок в ЦПКиО. В мэрии пояснили, что передача объекта в аренду индивидуальному предпринимателю - временная мера.

По словам чиновников, через площадку проходит канализационная сеть, поэтому использовать автогородок для обучения ПДД нельзя. Из-за этого объект простаивал и разрушался. Чтобы сохранить его, площадку отдали предпринимателю в аренду. Деньги, которые берут при входе - это плата за содержание.

В будущем власти планируют найти для автогородка другое место или решить проблему с расположением. А пока в парке будут создавать новые современные зоны отдыха.

Ранее житель Рязани пожаловался губернатору Павлу Малкову на то, что площадку, построенную на бюджетные деньги, сделали платной.