Вход в детский автогородок в рязанском ЦПКиО сделали платным

Житель Рязани пожаловался губернатору на платный детский автогородок. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Рязани пожаловался губернатору Павлу Малкову на платный вход в детский автогородок в Центральном парке культуры и отдыха. По его словам, площадку построили на бюджетные деньги, а теперь некая ИП Лункина С.М. сдает ее в аренду и продает билеты.

Мужчина возмущен, что последние бесплатные муниципальные детские площадки делают платными, и назвал это «отличной поддержкой молодых семей с детьми».

«Одно дело, когда на пустом участке ставят батут или еще какой-то аттракцион, и совсем другое, когда последние бесплатные муниципальные детские площадки делают платными», - говорится в претензии.

Позже администрация Рязани объяснила, что передача автогородка в аренду стала временной мерой для сохранения объекта. По словам чиновников, через площадку проходит канализационная сеть, из-за чего ее нельзя использовать для обучения ПДД, и она начала разрушаться.