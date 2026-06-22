РГРЭС объяснили, почему жители Кального долго мучились без электричества

Жителям микрорайона Кальное объяснили, почему им долго пришлось мучиться без электричества. По данным АО «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС), все дело в сложном технологическом нарушении в сетях предприятия.
Энергетики выложили хронологию отключения/восстановления электроснабжения в микрорайоне:
- 19 июня в 14:46 — произошло отключение электричества у потребителей мкр Кальное и части Дашково-Песочни;
- 19 июня в 18:10 — первый этап включения;
- 20 июня в 2:20 — второй этап включения;
- 20 июня в 14:37 — полное восстановление подачи электричества.
«Из-за высокой сложности повреждения специалистам потребовалось больше времени для восстановления электроснабжения. Приносим извинения за доставленные неудобства и длительное ожидание ответа», - говорится в сообщении РГРЭС.
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