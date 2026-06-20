Жители Кального интересуются у губернатора, когда включат электричество. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители рязанских микрорайонов Кальное и Дашково-Песочня массово жалуются губернатору Павлу Малкову на многократные и длительные отключения электроэнергии. Вопросы к властям люди публикуют на странице главы региона.

«Почему нет света так долго по адресу: улица Советской Армии, 3? Это уже не смешно, ни воды, ни света. Холодильник давно разморозился, продукты тухнут. Вы знаете, сколько сейчас стоит кусок мяса? А детские сырки, творожки?» - возмущается одна из жительниц.

Другая пишет: «Электричества нет с 19 июня 14:30. Сейчас 20 июня 07:57. Когда будет электричество?»

Жители дома №67 кор.3 по Касимовскому шоссе сообщают, что без электричества находятся уже более 16 часов. Кроме того, нет воды, не работает лифт. В доме №12 на Тимакова свет отключили еще днем 19 июня: «Холодильник потек, продукты на выброс».

«Через день в районе Кальное отключают свет, у людей сгорели холодильники, и никто им не компенсирует! При звонке в РГРЭС адрес Касимовское шоссе даже не числится в списке адресов, где отключено энергоснабжение», - отмечает один из жителей.

Люди жалуются, что дозвониться до РГРЭС невозможно, а на комментарии никто не реагирует. Жители требуют объяснений и компенсаций.

По данным диспетчерской службы РГРЭС по состоянию на 20 июня 09:29, электричества в Рязани нет на следующих улицах: Кальная, Касимовское шоссе, Советской Армии, Новоселов, Большая, Тимакова, Тимуровцев, Верхняя.

«Бригады АО «РГРЭС» осуществляют ремонтно-восстановительные работы. Работы будут проводится до полного восстановления», - сообщила Светлана – электронный помощник АО «РГРЭС» по городу Рязани.

«Вот сейчас, в течение еще двух-трех недель, эти работы (ремонтно-восстановительные) будут проводиться. Эти сети будут заменены, и дискомфорт, который сейчас испытывают жители микрорайона, они испытывать больше не будут», - сказал 16 июня вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

Губернатор Павел Малков заявил, что впервые за долгое время в Кальном идут масштабные работы по обновлению сетей, и, как ожидается, после их завершения отключения прекратятся.