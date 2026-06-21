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НовостиАвто21 июня 2026 14:32

«Ситуация с ценами на контроле…» Жаловаться на рост цен на бензин призвало рязанцев минэкономразвития

Жаловаться на рост цен на бензин призвало рязанцев минэкономразвития
Источник:kp.ru
Жаловаться на рост цен на бензин призвало рязанцев минэкономразвития

Жаловаться на рост цен на бензин призвало рязанцев минэкономразвития

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с ценами на бензин в Рязани находится на контроле у Федеральной антимонопольной службы. В этом общественность заверило минэкономразвития Рязанской области.

При этом чиновники призвали о «конкретных фактах повышения цен» сообщать на горячую линию ФАС России, указав ссылку и телефон с добавочным номером.

В последние дни в Рязани возник ажиотаж вокруг бензина на местных АЗС. Жалобы и вопросы к властям регулярно появляются в социальных сетях и мессенджерах. Сначала автомобилисты жаловались на дефицит топлива, потом на рост цен на бензин.