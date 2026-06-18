Что с бензином в Рязани сегодня, объяснили власти. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани продолжается ажиотаж вокруг бензина на местных АЗС. Жалобы и вопросы к властям регулярно появляются в социальных сетях и мессенджерах. Если сначала речь шла исключительно о предполагаемом дефиците топлива, то сейчас автомобилисты жалуются на рост цен на бензин в Рязани.

Что с бензином в Рязани сегодня: дефицит и очереди

Жители жалуются на дефицит бензина на автозаправочных станциях. На части АЗС в продаже доступен бензин А-92, другие марки, а также дизельное топливо отсутствуют.

При этом на заправках крупных производителей сохраняется наличие всех марок топлива и ДТ, но автомобилисты вынуждены простаивать в длинных очередях.

Власти объяснили проблемы с бензином в Рязани

Ситуацию с бензином в Рязани прокомментировало региональное минэкономразвития. В ведомстве заверили, что локальные ограничения связаны исключительно с высоким сезонным спросом в период отпусков.

«Настоятельно рекомендуем жителям Рязанской области не поддаваться на провокационные сообщения, не приобретать бензин впрок и заправлять транспортные средства в обычном режиме. По информации ведущих федеральных поставщиков, запасы топлива имеются, логистика выстроена, ограничений нет», - говорится в сообщении властей.

Цены на бензин в Рязани сегодня

Рязанцы стали массово скидывать фотографии информационных табло с АЗС. На одном из них зафиксированы следующие цены:

- А-95+ - 99.98 рублей;

- А-95 - 98.23 рублей;

- А-92 - 92.26 рубля;

- ДТ - 95.62 рублей.

«Все из-за идиотов, которые вчера часами стояли в очереди. Если так дальше продолжится, то он и до 200 рублей поднимется», - прокомментировал один из рязанцев.

На других АЗС Рязани цены на бензин и дизтопливо гораздо ниже.