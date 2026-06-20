«Я в шоке. Обещал 100 лет жить... Соболезную родным». Смерть доктора Фу в Рязани взволновала жителей

Рязанцы скорбят об уходе из жизни доктора-мануальщика Льва Фу.

19 июня стало известно об уходе из жизни рязанского врача, мануального терапевта и иглорефлексотерапевта Льва Гановича Фу. В социальных сетях, а также на канале КП-Рязань в дзен множество скорбных комментариев. Кто-то сам лечился у доктора, кто-то привозил к нему родных:

«Ой, как же жаль… наш Ганыч! Прекрасный специалист в своей области... Уже много лет живу полноценной жизнью, после его помощи. Вечная память! Царствие небесное Льву Гановичу»;

«Помог моей маме, очень помог! Бесподобный человек… Плачу, как же жаль такого еще совсем молодого человека, настоящего доброго и знающего врача! Соболезнование всем родным и близким!»

«Скорблю, очень неожиданно… Всегда такой энергичный, жизнерадостный, не давал отчаиваться пациентам. Помог мне в далеком 2002 году и словом и делом»

«Знала доктора, лечила родных. Я в шоке. Обещал 100 лет жить. Соболезную родным. Плачу…»

«Прочитал сейчас эту новость и вздрогнул… Очень жалко, правда, очень жаль, что он так рано от нас ушел. Открытый, очень отзывчивый человек и прекрасный мастер своего дела был. Три раза меня на ноги ставил, удивительный был человек. Очень жаль, очень!»

Доктор Лев Фу скончался на 66-м году жизни. Прощание пройдет 20 июня в деревне Секиотово Рязанского округа.