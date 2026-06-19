Спасал пациентов без скальпеля. Остановилось сердце врача-мануальщика Льва Фу

Невосполнимая утрата: в Рязани умер мануальный терапевт Лев Фу.

В Рязани на 66-м году жизни скончался Лев Ганович Фу. Некролог появился в сообществе НРВК. Льва Фу в Рязани знали, как выдающегося врача, мануального терапевта и иглорефлексотерапевта.

«Очень тяжело писать и говорить… Для всех нас это невосполнимая утрата. Лев Ганович избавил многих от необходимости хирургического вмешательства и подарил им возможность жить без боли», - говорится в сообщении.

Коллеги и пациенты запомнили его как удивительно отзывчивого человека с широкой душой. Он помогал не только близким, но и многим другим людям, служил ориентиром и поддержкой на жизненном пути. Фу был любящим мужем, заботливым отцом, преданным дедушкой, надежным другом.

«Сегодня скорбят многие, кто остался без этого луча света в своей жизни. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - добавили авторы сообщения.