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НовостиОбщество19 июня 2026 10:31

Срок перекрытия улицы Вокзальной в Рязани изменила мэрия

Движение приостановят до позднего вечера 21 июня
Источник:kp.ru
Срок перекрытия улицы Вокзальной в Рязани изменила мэрия.

Срок перекрытия улицы Вокзальной в Рязани изменила мэрия.

Мэрия озвучила новые сроки перекрытия улицы Вокзальной в Рязани из-за аварийно-ремонтных работ. Полностью приостановить движение на участке от дома №91 до Первомайского проспекта планируется с 22:00 20 июня до 22:00 21 июня.

Ранее сообщалось, что с 22:00 19 июня до 22:00 20 июня будет перекрыт участок от дома №42, который расположен прямо напротив дома №91. При этом чиновники не уточнили, идет ли речь о переносе или продлении ограничений.

Маршрутки №49 на время работ перестанут заезжать к вокзалу Рязань-1 и будут поворачивать с Первомайского проспекта к вокзалу Рязань-2.