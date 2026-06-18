Улицу Вокзальную в Рязани перекроют на сутки

На указанном мэрией участке уже некоторое время разрыта часть дороги.

Улице Вокзальную в Рязани перекроют на сутки — с 22:00 19 июня до 22:00 20 июня, сообщает городская администрация. Движение будет приостановлено на участке от дома №42 до пересечения с Первомайским проспектом и Московским шоссе.

Маршрутки №49 в связи с этим между остановками «Дом художника» и «Вокзал Рязань-2» временно будут следовать по Первомайскому проспекту.

На указанном участке улицы Вокзальной уже некоторое время разрыта часть дороги. Как указывает мэрия, там проводятся аварийно-ремонтные работы.