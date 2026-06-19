Парковка на газонах обошлась рязанцам в 3,3 млн рублей с начала года

С начала года в Рязани число нарушителей на газонах выросло почти в шесть раз. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани с начала 2026 года за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках оштрафовали 2845 водителей, сообщают административные комиссии при мэрии. Сумма штрафов превысила 3,3 млн рублей. Из них 420 тысяч рублей заплатили 42 юридических лица.

Рост числа нарушителей в Рязани продолжает набирать обороты. На конец апреля власти оштрафовали 508 человек на 607 тысяч рублей. Через месяц, к концу мая, их число выросло до 1622, а сумма штрафов - до 1,8 млн рублей. К середине июня количество нарушителей достигло 2845, а общая сумма взысканий превысила 3,3 млн рублей.

Таким образом, за полтора месяца число водителей, паркующихся на газонах, выросло почти в шесть раз, а сумма штрафов увеличилась более чем в пять раз.

В мэрии напомнили, что за парковку на газонах для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для юрлиц - от 10 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении граждане заплатят от 3 до 5 тысяч рублей, юридические лица - от 30 до 50 тысяч рублей.