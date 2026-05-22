За месяц число оштрафованных за парковку на газонах в Рязани выросло в три раза

С начала 2026 года в Рязани оштрафовали 1622 нарушителя за то, что они поставили машины на газонах, цветниках и других территориях с зелеными насаждениями, сообщает городская администрация. Общая сумма штрафов составила 1 млн 802 тысячи рублей. Из них 200 тысяч рублей заплатили или обязаны заплатить 20 юридических лиц.

По данным на конец апреля, в Рязани оштрафовали 508 нарушителей. Общая сумма штрафов была 607 тысяч рублей. Среди нарушителей было 11 юридических лиц. Они заплатили 110 тысяч рублей.

Таким образом за месяц количество нарушителей, поставивших машины на газоны и цветники в Рязани, выросло более чем в три раза.

В мэрии напомнили, что за парковку на газонах для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для юрлиц - от 10 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении граждане заплатят от 3 до 5 тысяч рублей, юридические лица - от 30 до 50 тысяч рублей.