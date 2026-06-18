Бывший рязанский губернатор Николай Любимов пожелал отправиться на СВО.

Обвиняемый в коррупционных преступлениях Николай Любимов изъявил желание отправиться на СВО. Об этом стало известно на заседании 17 июня, в ходе которого Советский районный суд продлил бывшему губернатору Рязанской области срок содержания под стражей и арест имущества.

Два заявления Любимова о намерении заключить контракт на военную службу остались без ответа. Сторона защиты просила суд оказать содействие в этом вопросе.

Суд разъяснил, что не обладает такими полномочиям и Любимову ничего не мешает направить заявление по почте или через адвоката, передает Рязинформбюро.

Любимов обвиняется в трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере и в отмывании денег, полученных преступным путем.