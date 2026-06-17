Продлен арест квартир в Москве и Рязани: с чего начался суд над бывшим губернатором Любимовым

Заседание состоялось 17 июня.

17 июня состоялось первое заседание по уголовному делу бывшего губернатора Рязанской области и сенатора от региона в Совете Федерации Николая Любимова. Экс-чиновника доставили в Советский районный суд под конвоем. Его защита ходатайствовала, чтобы заседание сделали закрытым, прокуратура возражала против этого, и судья Сергей Сафронов оставил СМИ в зале.

Любимов обвиняется в трех эпизодах получения взяток и в отмывании денег (или легализации имущества), полученных преступным путем. И то, и другое — в особо крупном размере. Ранее следствие озвучивало, что речь идет, в том числе, о мздоимстве от поставщиков медицинского оборудования и о назначении вице-губернатора за взятку 252 млн рублей.

Николай Любимов не хотел открытого заседания.

На заседании служитель Фемиды сообщил, что поступило представление прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания. При таком порядке приговор выносится без детального исследования доказательств и допроса свидетелей, а подсудимый соглашается с предъявленным обвинением. Также стало известно о заключении с Любимовым досудебного соглашения.

По ходатайству стороны защиты суд отложил рассмотрение уголовного дела (на 29 июля), по ходатайству прокурора - продлил Любимову срок в СИЗО. Сохранен и ранее наложенный арест на имущество, причем принадлежащее не только самому бывшему губернатору, но и членам его семьи. В список входят три квартиры в Москве и одна в Рязани общей кадастровой стоимостью свыше 100 млн рублей, земельный участок и здание в Подмосковье, автомобиль Audi Q7.