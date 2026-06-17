Победивший на праймериз в Рязани ветеран СВО Сергей Боярский отказался от выдвижения в Госдуму, уступив место действующему депутату

Сергей Боярский победил на праймериз за счет специального правила для участников СВО. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Победитель праймериз Сергей Боярский принял решение не участвовать в выборах депутатов Госдумы девятого созыва по Рязанскому одномандатному округу №157. Соответствующее заявление он направил в Федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России».

Комментируя свой шаг, он пояснил, что намерен сосредоточиться на профессиональном развитии и приобретении новых навыков, чтобы в будущем приносить больше пользы региону и стране.

Ранее по итогам праймериз в этом округе победу одержал именно Сергей Боярский – ветеран спецоперации. Согласно положениям партии, участникам СВО добавляют 25% к набранным голосам, что и позволило ему опередить Андрея Красова, занимавшего первое место по итогам обычного подсчета. Однако после отказа Боярского именно Красов, имеющий за плечами три созыва работы в Думе, станет основным кандидатом.